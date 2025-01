Abc, i risultati del vivaio

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Nello scontro al vertice che chiude il girone di andata, cadono a Siena sponda Mens Sana i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaEstra cedono il passo ai locali per 85-75. Una gara scivolata via sul punto a punto per tre quarti, fino all’allungo senese finale che indirizza la sfida. Dopo il +3 locale della prima frazione, i gialloblu alzano l’intensità e passano a condurre all’intervallo (36-38), preludio al botta e risposta della terza frazione che vale il 59-58 al 30′. Nell’ultimo quarto, però, Siena si mostra più solida e concreta, approfittando delle lacune difensive castellane che spalancano la porta alla fuga mensanina.

Prossimo impegno lunedì 20 gennaio alle 21 al PalaBetti per la prima giornata di ritorno contro la Pallacanestro Sansepolcro.

Mens Sana Basketball – Abc Castelfiorentino 85-75

Tabellino: Rosi 24, Ticciati 6, Vallerani 5, Leti 2, Marchetti 8, Carzoli ne, Bartolini 11, Damiani 11, Viviani 8, Niccolini, Filippini. All. Corbinelli.

Parziali: 20-17, 16-21, 23-20, 26-17

UNDER 19 REGIONALE

Non basta una buona prestazione ai ragazzi di Carlo Gozzi per portare a casa il primo successo stagionale: al PalaBetti i gialloblu si arrendono alla Baloncesto per 57-65. Avvio tutto in salita per l’Abc, che accusa la partenza sprint dei fiorentini e si trova costretta a rincorrere fin dalla palla a due (12-22). Un vantaggio che gli ospiti amministrano nel secondo quarto, toccando il +14 al riposo lungo (22-36). Nella ripresa i gialloblu provano a ricucire, ma la reazione castellana non basta per girare la sfida.

Prossimo impegno domenica 19 gennaio alle 15:30 sul parquet della Cerretese.

Abc Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 57-65

Tabellino: Altamore 15, Giglioli 18, Parila 8, Jelassi 9, Barlabà 2, Kamberaj 1, Bernardoni 4, Fiorentini, Macalindong, Uci. All. Gozzi.

Parziali: 12-22, 10-14, 15-12, 20-17

UNDER 17 GOLD

Sconfitta amara per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che cadono 74-67 in casa del San Giobbe Chiusi, diretta inseguitrice. A decidere la sfida sono per lo più gli episodi, al termine di quaranta minuti scivolati via sul filo dell’equilibrio. Buono l’approccio dei gialloblu, che al 10′ conducono 20-18. Nel secondo quarto i padroni di casa mettono la testa avanti (42-40 a metà gara), con il match che resta senza un padrone anche nella ripresa. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 63-58, tutto si decide nella volata finale.

Prossimo impegno sabato 18 gennaio alle 18 al PalaBetti contro la Pallacanestro Grosseto.

San Giobbe Chiusi – Abc Castelfiorentino 74-67

Tabellino: Garbetti 6, Bufalini 11, Costantini 19, Bini 14, Di Carlo 6, Baldi 4, Rosi 5, Fedeli 2, Zampacavallo, Simoncini, Ciulli ne. All. Corbinelli.

Parziali: 18-20, 24-20, 21-18, 11-9

UNDER 15 GOLD

Una vittoria ed una sconfitta per i ragazzi di Marco Guerriero, che al PalaBetti cedono il passo alla capolista Laurenziana (59-81) per poi espugnare il parquet della Pallacanestro Calenzano (52-71). Subito indirizzato il match contro la prima della classe, con i fiorentini che prendono il largo nelle prime due frazioni (26-44 all’intervallo) per poi amministrare la ripresa, nonostante la buona reazione gialloblu che al rientro dagli spogliatoi dà vita a due quarti giocati sul botta e risposta. Grande prova di autorità, invece, nella sfida esterna a Calenzano, con l’Abc che scappa già nella prima frazione (16-26 al 10′) per poi mettere l’ipoteca nella seconda parte di gara, quando un nuovo parziale scrive 40-58 alla terza sirena e permette ai gialloblu di amministrare senza patemi l’ultimo quarto.

Prossimo impegno domenica 19 gennaio alle 10 al PalaBetti contro il Cmb Carrara.

Abc Castelfiorentino – Laurenziana Basket 59-81

Tabellino: Paniccià 4, Bufalini 9, Di Carlo 26, Di Vilio 6, Barnini 6, Capuana 2, Profeti 3, Bertelli 3, Pirrone, Capocchini, Bianchi. All. Guerriero.

Parziali: 11-24, 15-20, 19-20, 14-17

Pallacanestro Calenzano – Abc Castelfiorentino 52-71

Tabellino: Bufalini 17, Barnini 8, Di Carlo 15, Di Vilio 5, Pirrone 9, Paniccià 10, Profeti 2, Capuana 2, Bianchi 1, Bertelli 2, Giovannoni, Capocchini. All. Guerriero.

Parziali: 16-26, 18-15, 6-17, 12-13

UNDER 13 REGIONALE

Vittoria casalinga di misura per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che in volata tingono di gialloblu il match contro il Valdelsa Basket: 44-43 il finale al PalaBetti. Gara apertissima fino alla sirena, con le squadre che si alternano al comando per tutti i quaranta minuti. In un finale caldissimo, a decidere sono gli episodi, con i gialloblu bravi a mantenere la lucidità nei momenti che contano e portare così a casa due punti importanti nell’economia del campionato.

Prossimo impegno domenica 19 gennaio alle 12 al PalaBetti contro il Basket Poggibonsi.

Abc Castelfiorentino – Valdelsa Basket 44-43

Sono scesi in campo: Costa, Sordi, Marzuoli, Iori, Allegra, Vanni, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Cetti, Sardelli, Scarscelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 15-13, 9-13, 12-9, 8-8

UNDER 15 FEMMINILE

Al via la seconda fase di Coppa Toscana per le ragazze di Alberto Ciampolini, che a Montecatini danno vita ad un’ottima prestazione che però non basta a suonare il primo squillo stagionale. Ad avere la meglio sul finale sono le padrone di casa, che chiudono la pratica sul 46-34. Dopo un avvio contratto che permette alle termali di allungare nelle prime due frazioni (26-18 a metà gara), al rientro dagli spogliatoi le gialloblu alzano l’intensità e provano a rientrare. Montecatini, però, resta in controllo e amministra il vantaggio, rispedendo indietro i tentativi castellani di portarsi a contatto.

Prossimo impegno domenica 19 gennaio alle 11 al PalaGilardetti contro la Virtus Siena.

P.F. Montecatini – Basket Castelfiorentino 46-34

Tabellino: Antognotti 17, Jahelezi N. 11, Dainelli 2, Montanelli 4, Ciampolini, Mancini, Murati, Panzani, Jahelezi S., Arcara. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 12-6, 14-9, 9-8, 11-11

MINIBASKET

Nel weekend del Minibasket in scena tutti i campionati gialloblu. A partire dalla bella vittoria degli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli, che al PalaGilardetti si impongono con autorità sul Poggibonsi Basket. Doppio successo casalingo anche per Aquilotti Big 2014 e Scoiattoli Big 2016: gli Aquilotti di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi tingono di gialloblu il derby contro l’Use Empoli Bianco, mentre gli Scoiattoli di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà hanno la meglio sulla Pallacanestro Pvm. Sconfitta di misura, infine, per gli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli, che a Firenze cedono il passo alla Sancat.

Nel prossimo fine settimana primi a scendere in campo saranno gli Scoiattoli Big, che sabato 18 gennaio alle 9 faranno visita alla Baloncesto; a seguire, alle 11, gli Esordienti saranno attesi dal Basket Montesport, mentre nel pomeriggio, alle 16, gli Aquilotti Big riceveranno il Basket San Casciano al PalaBetti. Domenica 19 gennaio alle 18 sarà invece la volta degli Aquilotti Small, che alle 18 al PalaBetti ospiteranno la Pallacanestro Prato Dragons.