Centro studi Valdarno Cultura dona istruzione ai bambini del Centro Lilith 

Nei giorni scorsi, all'interno del Golf Club Bellosguardo di Vinci, si è tenuta una serata di grande significato per il nostro territorio alla presenza di molte autorità tra i quali il Sindaco ospitante Daniele Vanni, il Sindaco di Empoli Mantellassi, Simone Londi Sindaco di Montelupo, il Capitano Angelo Corrente comandante della compagnia di Carabinieri di Empoli, Giancarlo Consoli primo dirigente della polizia di Stato. In occasione della Cena di Gala organizzata dall’associazione Centro Studi Valdarno Cultura, fondata nel 1986 dal compianto Domenico Ammirati, è stato devoluto un importante contributo in ricordo del suo fondatore al Centro Aiuto Lilith, un gesto concreto che sarà destinato ai bambini in emergenza.

Il Centro Studi Valdarno Cultura, nato dalla visione di Domenico Ammirati, Giudice dell’allora Tribunale di Empoli, si è affermato negli anni come un punto di riferimento per la promozione di temi giuridici, imprenditoriali e culturali. L’associazione ha saputo attrarre professionisti di rilievo nazionale, organizzando convegni e momenti di aggregazione che hanno arricchito il tessuto sociale e culturale del Comprensorio Empolese e oltre.

Dopo un periodo di pausa, nel 2019 la forte volontà degli eredi assieme ad un gruppo di professionisti locali ha deciso di rinnovare il comitato scientifico e rilanciare l’attività del Centro Studi con l’obiettivo di preservare questa tradizione e creare nuove opportunità di crescita per il territorio. La serata del 12 dicembre alla presenza molte Autorità del territorio e dei Soci stessi, ha rappresentato un momento simbolico per celebrare questa rinascita e per rafforzare i legami con la comunità.

Enrico Ammirati, figlio del fondatore e ora membro del direttivo del Centro Studi, ha dichiarato: "Mio padre ha fondato questa associazione con l’intento di dare valore al nostro territorio attraverso iniziative culturali di rilievo nazionale. Era un periodo molto diverso da oggi, senza i social, dove organizzare e partecipare a eventi di questo tipo richiedeva uno sforzo enorme. A fianco a lui c’erano figure di spicco come Vittoriano Bitossi e Renzo Bagnoli che in qualità di soci sostenitori hanno offerto la loro esperienza al servizio dell’associazione. Oggi, con il nuovo comitato scientifico, vogliamo mantenere viva questa eredità. Il Centro Studi in occasione della cena per gli auguri di Natale ,ha deciso di sostenere il Centro Lilith, un progetto che ha un ruolo cruciale per il nostro territorio, dedicato a una causa nobile che ci sta particolarmente a cuore; la nostra estrazione di natura culturale ha sentito la necessità di sostenere il diritto all’istruzione nel rispetto del principio che lo studio e la cultura stanno alla base della nostra società e sono dunque irrinunciabili”.

Il Centro Aiuto Lilith è una realtà di primaria importanza, inserita nella Rete Nazionale Antiviolenza e nella mappatura del numero di pubblica utilità 1522. Parte integrante delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, il Centro offre supporto psicologico, assistenza legale e accoglienza alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

La struttura si avvale di un’équipe multiprofessionale e dispone di sei Case Rifugio a indirizzo segreto, due appartamenti per l’accoglienza in emergenza e una struttura per il sostegno all’autonomia abitativa e lavorativa. Inoltre, gestisce 14 sportelli di primo ascolto su tutto il territorio Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore. Questo contributo permetterà al Centro di rafforzare il suo impegno verso i bambini in emergenza, garantendo loro un supporto adeguato in situazioni di fragilità estrema.

Eleonora Gallerini, presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e del Centro Lilith, ha voluto esprimere la sua gratitudine per il gesto del Centro Studi Valdarno Cultura: "Siamo profondamente grati al Centro Studi Valdarno Cultura per questo contributo, che rappresenta non solo un aiuto concreto ma anche un riconoscimento dell’importanza del nostro lavoro. Ogni giorno affrontiamo sfide immense per garantire protezione e supporto a chi si trova in situazioni di emergenza. Questo gesto ci permette di guardare al futuro con maggiore speranza, sapendo di poter contare su una comunità che riconosce il valore della solidarietà".

La serata al Golf Club Bellosguardo Vinci ha confermato che, grazie alla collaborazione tra associazioni cittadini, il territorio può crescere e affrontare insieme le sfide più difficili.

Fonte: Ufficio Stampa