Dodicenne all'ospedale dopo essere stata investita da un auto vicino alla scuola a Reggello

Una bambina di 12 anni è stata investita stamani verso le ore 8 a Reggello (Firenze) in via Torquato Tasso, da un auto che procedeva a bassa velocità. L'incidente è avvenuto vicino alla scuola della frazione situata in Piazza della Repubblica. La piccola, soccorsa dal 118 con ambulanza e auto medica, è stata portata in codice giallo all'ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli. Allertato in prima battuta anche l'elisoccorso Pegaso che non è però stato necessario.

La consigliera regionale di Fratelli d'Italia Elisa Tozzi è intervenuta sull'incidente, per fare gli auguri di pronta guarigione alla piccola e chiedere poi all'amministrazione comunale "di prevedere sempre la presenza dei vigili urbani negli orari più critici". La consigliera ha poi aggiunto che ritiene "indispensabile la messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale specie in prossimità delle scuole. Vaggio è sicuramente una zona che merita questo tipo di intervento così come Cascia. In queste due località insistono anche strade provinciali, per intervenire occorre quindi un confronto tra Comune e Città Metropolitana".

