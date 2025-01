A Greve in Chianti un incendio scoppiato prima di mezzanotte ha reso inagibile un appartamento e ha causato l'intossicazione di tre persone, trasportate in ospedale per accertamenti. Le fiamme, che hanno interessato la camera e l'ingresso, sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti da vari distaccamenti. L'appartamento è stato dichiarato non fruibile a causa dei danni da incendio e fumo.

