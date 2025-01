Normale in lutto, è scomparso il professor Gabriele Lolli

È venuto a mancare ieri a Torino, a 82 anni, Gabriele Lolli, matematico e logico italiano, dal 2008 al 2014 professore ordinario presso la Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore, in cui ha concluso la propria carriera accademica. Nato a Camagna, in provincia di Alessandria, il 31 dicembre 1942, il professor Lolli è stato un punto di riferimento per generazioni di logici, storici della logica e studiosi di filosofia della matematica. Autore di numerose pubblicazioni che spaziano dalla storia della logica alla filosofia della matematica, fino ai rapporti tra matematica e letteratura, il suo lavoro ha saputo presentare la dimensione culturale della logica anche a un pubblico più ampio, rendendo accessibile il valore universale di questa disciplina.

Laureatosi all’Università di Torino, in cui è stato allievo tra gli altri Ludovico Geymonat e Ettore Casari (poi professore emerito della Normale), ovvero due dei padri della rinascita della logica in Italia, aveva conseguito la specializzazione alla Yale University, sotto la guida del matematico Abraham Robinson. Ha insegnato al Politecnico di Torino e nelle università di Salerno, Genova e Torino, prima di passare alla Scuola Normale. Era Socio dell’Accademia delle Scienze di Torino dal 1986.

La Direzione della Scuola, i colleghi docenti, ricordano il professor Lolli con molta riconoscenza per il suo impegno di scienziato e di insegnante, oltre che per la sua grande disponibilità e affabilità.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa

