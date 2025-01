Omicidio Maati Moubakir, tantissime persone in visita alla salma a Certaldo

Sono tantissime le persone che passano in queste ore dalla cappella al cimitero della Misericordia di Certaldo. Amici, parenti, conoscenti: tutti e tutte vogliono dare un ultimo saluto a Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate lo scorso 29 dicembre a Campi Bisenzio.

Il corpo è stato esposto alla cappella, dove rimarrà fino al tardo pomeriggio di oggi, 14 gennaio. "Solitamente chiudiamo alle 17 ma dato l'afflusso di persone possiamo arrivare alle 19" fanno sapere dalle onoranze funebri. Domani, il 15, si terrà l'ultimo saluto al giovane.

Maati Moubakir non era battezzato, ma su richiesta della famiglia e in accordo col vescovo Gambelli, la cerimonia sarà comunque officiata in chiesa dal parroco Don Rolando Spinelli, nella forma della 'Liturgia della parola', con alcune letture, l'omelia e la preghiera dei fedeli. Un'ulteriore dimostrazione della vicinanza dell'intera comunità e della volontà di volersi raccogliere ogni oltre religione attorno alla famiglia del ragazzo.

Intanto un continuo viavai di grandi e piccini inonda d'affetto e ricordi la cappella della Misericordia. Tante lacrime e tanto dolore accompagnano la famiglia del 17enne al giorno del funerale. Domani alle ore 9.30 proprio dalla cappella della Misericordia, partirà il corteo a piedi fino alla Propositura di San Tommaso dove si terrà, poco prima delle 10, una cerimonia funebre.

Intanto continuano le indagini, in queste ore è previsto l'interrogatorio dei tre indagati. L'avvocato della famiglia fa sapere che al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli rispetto a quelli emersi dopo l'autopsia e tutta la ricostruzione dell'omicidio è stata appresa dalla stampa.

