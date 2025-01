Palio del Cuoio, novità a Ponte a Egola: don Federico Cifelli presidente

Si apre una nuova stagione per il Palio del Cuoio che in questi giorni ha rinnovato il Cda in preparazione della 36ª edizione. Dopo 37 anni alla Presidenza del Consiglio Direttivo è stato eletto il parroco pro tempore di Ponte a Egola (San Miniato), oggi Don Federico Cifelli, che si è messo a disposizione per guidare una squadra fatta di persone, che pur appartenendo alla vita sociale del paese, non sono parte attiva nei rioni e avranno quindi più tempo da dedicare all'organizzazione del palio.

Il Palio -nato nel 1988 - da sempre lega il tessuto sociale ed economico di Ponte a Egola: partendo dalla tradizione industriale della lavorazione della pelle, fu inventato il gioco della corsa dei caratelli, che richiama alla modalità con cui le botti contenenti il tannino per la lavorazione di pelle e cuoio, venivano spostate, rotolando su se stesse, nei piazzali delle concerie.

"Don Federico, un vulcano di idee per la nostra comunità, arrivato nella parrocchia di Ponte a Egola a fine anno 2022, si è impegnato nel far nascere varie attività per i più giovani e oggi continua questo percorso mettendosi in gioco per dare nuova linfa a una manifestazione, che ormai da molti anni appassiona grandi e piccoli" scrivono da Ponte a Egola.

Lo affiancheranno nel cda: Cristiano Badalassi (vice presidente), Simone Nieri (segretario) e Daniele Petri (tesoriere). Un membro di ogni rione, Francesca Combatti (Le Fornaci), Mirko Leone (Giuncheto), Tommaso Pannocchia (Tognarino), Stefano Parri (Il Ponte), Andrea Ricci (Leporaia), collaborerà con il cda per portare la voce, il supporto e le idee dei Rioni del Palio, che durante tutto l'anno si preparano per la sfilata e per la gara dei caratelli. Accesi i motori quindi per la prossima edizione, che è prevista dal 22 al 29 giugno.

Il Presidente e il nuovo Cda "ringraziano i membri del consiglio uscente e in particolare il Presidente Massimo Ciardelli per l'impegno e il tempo dedicato in questi anni alla manifestazione, confidando anche nel loro aiuto e supporto per il futuro".