Premio 'Montopoli per sempre' a monsignor Luciano Nicolai

L’Associazione Culturale Arco di Castruccio, con il patrocinio del Comune di Montopoli in Valdarno e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, è lieta di annunciare la sesta edizione del premio “Montopoli per Sempre”. Questo riconoscimento, istituito per celebrare personalità che si sono distinte nella cultura, nello sport e nella vita sociale, sarà conferito quest’anno a Monsignor Luciano Nicolai.

Nato e cresciuto a Montopoli, Monsignor Nicolai è un sacerdote che ha dedicato la sua esistenza al servizio della comunità, con spirito innovativo e profonda dedizione. Ordinato sacerdote nel 1960, ha operato in diverse realtà della Diocesi di San Miniato, lasciando ovunque un’impronta significativa.

La cerimonia di conferimento del premio si terrà sabato 18 gennaio alle ore 16 presso la Sala Pio XII a Montopoli. Un’occasione per rendere omaggio a una figura che ha saputo coniugare fede, cultura e spirito di servizio in modo esemplare.

L’Associazione Culturale Arco di Castruccio desidera ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per il supporto alle sue iniziative, e il Comune di Montopoli per il costante sostegno alle attività culturali. Un ringraziamento anche tutti gli sponsor : Conad, persone oltre le cose,Conceria “ La Patrie”, Chiara Cioni-UnipolSai, Bertolini Marco-costruzioni General-assicuraziioni, Ciaponi-tutto per l’edilizia,

L’iniziativa non è solo un riconoscimento al valore di Monsignor Nicolai, ma anche un tributo alla comunità di Montopoli, che può vantare tra i suoi figli una figura di tale spessore.

Fonte: Ufficio stampa

