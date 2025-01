Politico, professore, storico: Montopoli in lutto per Silvio Ficini

Se ne è andato a 78 anni Silvio Ficini, Montopoli in Val d'Arno e Pontedera sono in lutto. Originario della Liguria, aveva lavorato in Sardegna primadi trasferirsi in Toscana dove è stato appassionato e apprezzato professore, studioso e politico.

Viene ricordato come un esperto della storia di Montopoli, un professore illustre del magistrale Isidoro Falchi. È stato presente in consiglio comunale a Montopoli dal 1980 con Augusto Gottini fino al 1995 con Damiano Matteoli, consigliere, assessore e infine vicesindaco per il Partito Socialista. Aveva vissuto a Pontedera, dove aveva anche insegnato.

"Negli anni ha curato molte pubblicazioni su Montopoli e su altri comuni del comprensorio del Cuoio oltre a importanti biografie tratte da diari di soldati della prima guerra mondiale con la passione e la dedizione che hanno contraddistinto il suo operato. Tra le altre cose, fece parte del gruppo di lavoro che portò Montopoli a ottenere il titolo di Città nel 2007. L'amministrazione comunale di Montopoli si stringe al dolore della famiglia e di tutta la comunità" scrive la sindaca montopolese Linda Vanni.