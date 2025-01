Uccise vicino dopo assalto con ruspa, si apre l'udienza preliminare

Ad Arezzo si è aperta l'udienza preliminare per il caso di Sandro Mugnai, accusato di omicidio volontario per aver ucciso il vicino Gezim Dodoli, che il 5 gennaio 2023 tentava di demolirgli la casa con una ruspa durante una lite. Colpo di scena in aula con la richiesta di costituzione come parte civile della sorella della vittima, oltre alla moglie e ai figli già rappresentati. La decisione sarà presa il 24 gennaio. Scartata l'opzione del rito abbreviato; in caso di rinvio a giudizio, il processo si svolgerà in Corte d’Assise.

La difesa di Mugnai nega che l'uomo abbia colpito Dodoli alle spalle, sostenendo che il gesto potrebbe configurarsi come legittima difesa, poiché in quel momento la famiglia di Mugnai era in casa. Intanto, un comitato di sostegno per Mugnai ha guadagnato attenzione, con il supporto del generale Roberto Vannacci e di un europarlamentare della Lega, che ipotizzano di portare il caso in discussione in Europa.