Un questionario per segnalare problemi o indisponibilità di connettività

La Regione Toscana, dopo l’indagine effettuata a fine 2021 sulle problematiche e criticità di servizi in banda larga su rete fissa (via cavo telefonico/fibra ottica oppure wireless/FWA) e dei servizi (fonia e dati) su rete mobile/cellulare sul territorio, con particolare attenzione ad aree più lontane dai centri abitati, propone oggi un aggiornamento della mappatura, chiedendo ai Comuni di raccogliere segnalazioni di problematiche o indisponibilità di connettività fissa e mobile.

L’obiettivo che si propone è quello di migliorare sia il monitoraggio che l’attuazione di iniziative di dispiegamento di reti di connettività a banda ultra larga e di radiocomunicazioni di nuova generazione.

I risultati saranno poi condivisi dalla Regione Toscana con le autorità centrali (MIMIT, Infratel, Dipartimento per la Trasformazione Digitale) che coordinano le diverse misure nazionali sulla connettività (ad esempio: Piano Italia 1 Giga PNRR, Piano Italia 5G PNRR, BUL Aree Bianche).

A tale proposito, il Comune di Empoli ha predisposto e pubblicato sul sito istituzionale alla pagina Antenna Trasparente un questionario da utilizzare per segnalare tutte problematiche rispetto al servizio di telefonia fissa o mobile in aree del territorio comunale.

Il questionario, una volta compilato, potrà essere recapitato con le seguenti modalità:

- allegandolo all’indirizzo email ut.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it ;

- depositarlo presso l’ufficio Protocollo del Comune di Empoli, sito al primo piano di Via G. del Papa, 41, dal lunedì al giovedì in orario 8.30-13; 14.30-17.30; il venerdì 8.30-13.

I termini per compiere segnalazioni è il 31 gennaio 2025.

I Comuni, a loro volta, hanno a disposizione un servizio georeferenziato fornito dalla Regione Toscana, in cui inserire le segnalazioni che perverranno da cittadini, imprese e enti pubblici.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa