Benedizione degli animali in centro a Montopoli

Domenica 19 Gennaio 2025, Montopoli in Val d’Arno ospiterà una giornata dedicata alla celebrazione di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. L’evento, promosso dalla Comunità Pastorale di Marti, Capanne e Montopoli e in particolare dalla Parrocchia dei Santi Stefano e Giovanni e dal Circolo Santo Stefano, si avvale della collaborazione dell’Associazione Culturale "Arco di Castruccio", della Pro Loco e del Centro Commerciale Naturale (CCN) di Montopoli.

La giornata prenderà il via alle ore 10:00 nella Chiesa di San Sebastiano dove don Udoji celebrerà la Santa Messa , durante la quale verrà benedetto il pane. A seguire, nella Piazza Menotti Pertici/ Piazza del Mercato , in uno spazio appositamente allestito, si terrà la benedizione degli animali di ogni specie, dai più piccoli ai più grandi.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per riportare in vita una tradizione che a Montopoli non si celebrava da diversi anni, grazie al lavoro sinergico delle associazioni coinvolte. Saranno distribuiti gadget, dolci e merende per i partecipanti, in un’atmosfera di condivisione e comunità.

L’Amministrazione Comunale sostiene con entusiasmo questa manifestazione, sottolineando il valore della collaborazione tra realtà diverse che si uniscono per valorizzare le tradizioni e offrire momenti di socialità e cultura.

Fonte: Ufficio stampa

