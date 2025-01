Casa di riposo di Gaiole in Chianti: ad aprile 2025 l’avvio dei lavori di ampliamento

È previsto per aprile 2025 l’avvio dei lavori di ampliamento della Casa di Riposo della Misericordia, a Gaiole in Chianti, grazie all’ottenimento di un contributo regionale di 347mila euro a cui si aggiunge una generosa donazione di 100mila euro da parte di un benefattore.

Questi lavori permetteranno di trasformare la struttura in una RSA dedicata esclusivamente a ospiti non autosufficienti, sfruttando spazi attualmente inutilizzati.

“Sarà una ristrutturazione profonda - commenta il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini – che va nella direzione di rilanciare la nostra casa di riposo, una struttura storica che attualmente offre 20 posti letto per non autosufficienti e 13 per persone autosufficienti. I lavori consentiranno di adeguare tutte le camere ai bisogni di chi non è autosufficiente, anche quelle che attualmente non lo sono, in modo di garantire una risposta alla crescente domanda che arriva dal territorio. La riqualificazione della casa di riposo costituisce un tassello importante del concetto di benessere per tutti, che a Gaiole in Chianti vogliamo perseguire, ponendo grande attenzione ai bisogni di tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi. L’intervento nel suo complesso garantirà, infatti, ai nostri anziani un innalzamento della qualità della vita, grazie a una struttura rinnovata che eroga servizi di qualità. Un sentito ringraziamento al Consiglio di amministrazione, al presidente e alla direttrice della Casa di Riposo.”

L’ampliamento degli spazi e la creazione di nuove stanze aumenteranno la capacità ricettiva della RSA, Residenza Sanitaria Assistenziale, con una previsione di incremento del fatturato del 35%. Al termine della ristrutturazione ci saranno 34 posti letto per persone non autosufficienti. “Siamo profondamente grati per il supporto ricevuto e per la fiducia riposta nella nostra missione”- ha dichiarato la direttrice della casa di riposo Francesca Fiore.- “Questo finanziamento, insieme alla scelta di riconversione dell'intera struttura, rappresenta una strategia gestionale che ci consente di affrontare le sfide del settore sociosanitario italiano, assicurando un ambiente sempre più accogliente e attrezzato per i nostri ospiti”.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Chicca, insieme all'intero CDA, ha aggiunto: “Durante i lavori, il servizio continuerà a essere garantito agli anziani grazie a una gestione settorializzata dei cantieri, che permetterà di non intaccare la quotidianità degli ospiti. La nostra struttura, attiva da oltre 50 anni, si è sempre distinta come un fiore all’occhiello nella cura degli anziani, e questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra continua ricerca di eccellenza.”

“Invitiamo la comunità a seguire gli sviluppi di questo importante progetto – conclude Francesca Fiore - e a visitare la nostra struttura per conoscere meglio i servizi. La Casa di Riposo della Misericordia ringrazia tutti coloro che ci supportano quotidianamente e si impegnano a continuare a lavorare con dedizione per il benessere degli ospiti. Ringraziamo infine l'amministrazione comunale per averci sempre sostenuto con grande dedizione e costanza, camminando al nostro fianco in ogni momento”.

