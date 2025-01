Centro Busoni, in concerto Matteo Ronchini e Cecilia Novarino

Due interpreti di primo piano per il secondo appuntamento della stagione concertistica del Centro Busoni. Il violoncellista Matteo Ronchini e la pianista Cecilia Novarino si esibiranno giovedì 23 gennaio 2025, alle 21, al Teatro Shalom. Ad aprire la serata il riflessivo e sentimentale "Notturno, op. 19 n. 4" di Čajkovskij, seguito dalla "Sonata in fa maggiore, op. 99" di Brahms, in cui il geniale compositore tedesco alterna episodi di virtuoso vigore a momenti di languida malinconia. Si prosegue con "Fünf Stücke im Volkston, op. 102" del 1849, una delle pagine più fresche, ispirate e fantasiose di Schumann. Il concerto si concluderà con la "Sonata in re minore" di Debussy. Scritta poco prima della morte, avvenuta nel 1918, in essa traspare chiaramente il senso di rinnovamento estetico caratteristico del compositore francese.

GLI INTERPRETI

Matteo Ronchini ha studiato al Conservatorio di Milano, sua città natale, diplomandosi in Violoncello con il massimo dei voti e perfezionandosi, successivamente, con il violoncellista russo David Geringas e presso l'Accademia Stauffer di Cremona. Si è esibito nei maggiori teatri italiani e all'estero con le formazioni di cui è stato membro. Con l'Orchestra da Camera Italiana, diretta da Salvatore Accardo, ha inciso per Fonit Cetra e ha suonato al Senato della Repubblica per il 50° anniversario della Costituzione Italiana trasmesso dalla RAI e negli anni a seguire. È docente di violoncello al Conservatorio di Milano.

Cecilia Novarino ha iniziato a studiare pianoforte col metodo Suzuki e si è diplomata col massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Torino, sua città natale. Si è perfezionata in ambito cameristico con il Trio di Parma e con l'Altenberg Trio, esibendosi, poi, con molte formazioni cameristiche in numerosi festival. Come pianista accompagnatore e maestro collaboratore ha lavorato per il Teatro Regio di Torino, il Piccolo di Milano, il Bellini di Napoli, il Teatro delle Indie di Roma e con l'Accademia di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Insegna Pratica e Lettura pianistica al Conservatorio di Torino e collabora stabilmente con la Pavia Cello Academy.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili presso la libreria Rinascita di via Ridolfi, 53 e Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli, 19. Online su Eventbrite. Al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni sono sottoscrivibili le diverse formule di abbonamento alla stagione concertistica 2025.

