È uscito il bando del Servizio Civile Universale: 8 posti disponibili a San Casciano!

Una nuova entusiasmante opportunità per i giovani che sono intenzionati a mettersi in gioco, a crescere e a fare la differenza nella propria comunità.

Il bando per il Servizio Civile Universale 2025 è ufficialmente aperto e ci sono ben 8 posti disponibili presso la sede della Misericordia di San Casciano.

Gli aspiranti operatori volontari hanno tempo fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025 per presentare la propria candidatura, esclusivamente tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL)

https://domandaonline.serviziocivile.it, accessibile da PC, tablet e smartphone. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare le credenziali SPID.

“Invitiamo i giovani dai 18 ai 28 anni a cogliere questa importante opportunità per fare la differenza nella società, per costruire un futuro migliore per tutti all'insegna della solidarietà” – commentano i rappresentanti della Misericordia di San Casciano - "Il progetto unisce la crescita personale e l'impegno sociale. Ragazze e ragazzi, noi vi aspettiamo!".

Progetti attivi: un’esperienza al servizio della comunità

Presso la sede della Misericordia di San Casciano (ricorda di specificare Codice Sede: 177822), i giovani (dai 18 ai 28 anni) potranno scegliere tra due importanti progetti (25 ore a settimana, assegno mensile di 507,30 euro): "Ruote Solidali 2024" e "Ruote solidali emergenza 2024"

Un percorso che cambia la vita

Il Servizio Civile Universale non è soltanto un’esperienza di volontariato: è un’opportunità unica per crescere, per sviluppare competenze professionali e personali, e anche e soprattutto per contribuire al benessere e allo sviluppo della propria comunità.

Informazioni e supporto

Per maggiori dettagli sui progetti e sul processo di candidatura, è possibile consultare il sito dedicato all’indirizzo: https://tinyurl.com/ServizioCivile2024Misericordie

La Misericordia di San Casciano offre assistenza diretta: Sede: Piazzetta Simone Martini, 4 Tel: 055 820023 E-mail: sede@misericordiasancasciano.it

Fonte: Ufficio Stampa