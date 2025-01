Rapina tabaccheria a Pisa armato di pistola

Martedì sera, in pieno centro a Pisa, un uomo armato di pistola e con il volto coperto da sciarpa e cappuccio ha rapinato una tabaccheria, portando via circa 450 euro in contanti. I due testimoni presenti, la tabaccaia e un cliente, hanno descritto il rapinatore come un uomo dai tratti orientali.

La polizia, intervenuta sul posto, ha avviato le indagini con il supporto della scientifica e l'analisi delle immagini di videosorveglianza. Gli inquirenti ipotizzano che la pistola usata potrebbe essere un'arma giocattolo, ma non ci sono conferme. Il rapinatore è fuggito a piedi e al momento è ricercato.

Notizie correlate