Crescita e sviluppo responsabile: Sammontana Italia presenta strategia e obiettivi 2028

Nel corso di una conferenza stampa oggi a Milano presso il Palazzo della Triennale, è stato presentato il piano strategico del nuovo gruppo Sammontana Italia a distanza di 6 mesi dal closing dell’operazione voluta e realizzata dalla famiglia Bagnoli insieme a Investindustrial, gruppo europeo di società di investimento, holding e consulenza, e dal senior management dei gruppi industriali Sammontana e Forno d’Asolo, integrati ora nella più forte realtà italiana del settore dei prodotti surgelati da forno, pasticceria e gelato, con nuove importanti sfide e grandi ambizioni.

Tra gli obiettivi annunciati dall’Amministratore Delegato Alessandro Angelon, un raddoppio del fatturato del Gruppo entro il 2028 grazie al rafforzamento dei brand, consolidando la leadership nel mercato Horeca in Italia e rafforzando lo sviluppo dei mercati esteri anche con acquisizioni mirate, l’ottenimento della certificazione B-Corp per tutte le aziende del Gruppo.

La strategia si declinerà su quattro pilastri principali: la valorizzazione e il rafforzamento dei marchi del Gruppo, in particolare Sammontana “gelati all’italiana” nell’Horeca e nella GDO sia in Italia che all’estero; forte sviluppo commerciale del canale Horeca in Italia con i marchi di prodotti da forno e pasticceria surgelata quali Tre Marie, Forno d’Asolo, Il Pasticcere e Bindi; espansione sui mercati internazionali sia attraverso crescita organica che attraverso acquisizioni mirate nel settore della pasticceria surgelata con focus Nord America, Francia e mercati dell’area DACH; innovazione e trasformazione in chiave sostenibile degli impianti di produzione e della infrastruttura logistica, anche al fine di una maggiore efficienza.

“Il 2025 segna l’inizio di una nuova era per il nascente Gruppo Sammontana Italia che rappresenta una visione innovativa del fare impresa “all’italiana”, volta a valorizzare nell’ambito nazionale ma anche internazionale una combinazione virtuosa tra capacità imprenditoriale-industriale, forza imprenditoriale-finanziaria, esperienza e competenze manageriali radicate in Italia. Porteremo questa visione oltre il nostro perimetro operativo e oltre i confini nazionali per dare impulso all’innovazione sostenibile delle filiere, insieme a tutti i nostri partner industriali e commerciali. Sarà questo un principio guida per il nostro Gruppo nel suo percorso per la sostenibilità a lungo termine in ambito economico, sociale e ambientale”, ha dichiarato Alessandro Angelon, Amministratore Delegato di Sammontana Italia.

Marco Bagnoli, Presidente Sammontana Italia, ha al contempo offerto una riflessione che riguarda il futuro creativo per l’industria e quindi per il Gruppo: “L’estrema complessità dei tempi ci chiede, oggi più che mai, di concepire soluzioni creative e sostenibili e di attivare la nostra crescita in un processo più ampio di restituzione intelligente. Con occhi sempre vigili sulle risorse. Fra queste la risorsa creativa e umana è senz’altro al primo posto. La creatività di gruppo è oggi un tema strategico e imprescindibile perché gran parte della produzione di ciò che è nuovo esula dalle competenze di un singolo. In questa definizione possiamo includere anche la capacità di collaborare in modo saggio con le varie intelligenze artificiali generative. Sempre umanizzandole. Combinando estetica, sostenibilità e marketing. Sono certo che la strada intrapresa sia quella capace di esportare i valori e i prodotti della nostra Azienda all’estero, attraverso l’azione corale di tutti i brand e di tutte le persone che lavorano oggi nel nostro Gruppo”.

Per l’implementazione di questa strategia, è stato definito un nuovo assetto del Board Operativo del Gruppo Sammontana Italia con la valorizzazione delle figure manageriali di spicco che hanno contribuito alla crescita, sostenibile del business e al successo dei brand dei due gruppi Sammontana e Forno d’Asolo negli ultimi anni.

Sammontana Italia presenterà alla imminente edizione di SIGEP 2025 la nuova strategia dei brand del Gruppo, che prevede il rilancio del brand “Sammontana gelato all’Italiana” nel segmento del gelato da banco in combinazione con i prodotti da forno il Pasticcere, il rafforzamento dell’immagine coordinata degli storici Marchi milanesi di pasticceria Tre Marie e Bindi, inoltre la forte spinta di innovazione e servizio di Forno d’Asolo dedicata ai baristi professionisti.

“Oggi è un giorno importante per la nostra realtà perché testimonia il nostro modo di fare impresa, un approccio responsabile che guarda alle prossime generazioni e al loro Sorriso. Per nutrire il loro futuro abbiamo voluto unire le forze e condividere un cammino preciso mirato alla sostenibilità. Tenendo fede a questo principio è stato deciso un importante passo in avanti nel percorso di crescita del Gruppo, dopo la recente certificazione B Corp ottenuta da Sammontana SpA Società Benefit, ora tutte le società del nuovo Gruppo Sammontana Italia hanno infatti avviato il percorso per l’ottenimento della certificazione B Corp così da raggiungere questo obiettivo nel prossimo triennio”, ha proseguito Leonardo Bagnoli, Presidente Sammontana Holding.

Roberto Ardagna, Vice Chairman di Investindustrial, ha dichiarato: “Con l’integrazione di due realtà complementari come Sammontana e Forno d’Asolo è stato creato in Italia un gruppo capace di affermarsi leader di settore, con ulteriori opportunità di crescita particolarmente rilevanti. Il processo di sviluppo del nuovo gruppo Sammontana Italia, produttore d’eccellenza a livello internazionale, proseguirà esponenzialmente grazie all’esperienza del management e alla capacità di Investindustrial di favorirne l’espansione globale”.

Sammontana

Sammontana Italia è tra i leader in Italia nella produzione e vendita di prodotti surgelati dolci e salati e gelati destinati alla GDO e ai canali Ho.re.Ca. Con sede ad Empoli, il gruppo impiega circa 2.000 dipendenti, in 6 stabilimenti in Italia e 2 all’estero (Stati Uniti e Francia), generando un fatturato di oltre 900 milioni di euro*. Il gruppo nasce da un percorso imprenditoriale di successo tipicamente italiano guidato da uno sguardo fiducioso verso il futuro e coltivando la responsabilità verso le giovani generazioni. (*al netto di Lizzi srl, società attualmente in corso di vendita come da disposizione Antitrust)

Investindustrial

Investindustrial è un gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente con 15 miliardi di euro di fondi raccolti. Fornisce soluzioni industriali e capitale ad aziende europee del segmento mid-market e la sua missione è di contribuire attivamente allo sviluppo delle società in cui investe, creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso una visione paneuropea imprenditoriale. Caratterizzata da una forte vocazione verso la sostenibilità, Investindustrial ha una storia di 35 anni di partnership di successo con imprenditori e aziende in Europa. Alcune società del gruppo Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della FCA nel Regno Unito e della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono indipendentemente l'una dall'altra nonché da ciascun fondo del gruppo.

Fonte: Ufficio Stampa

