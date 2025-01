Trovato morto in cartiera, ucciso con un colpo di fucile: i risultati dell'autopsia

Artan Kaja, 52 anni, trovato morto il 7 gennaio nel piazzale della cartiera a Lunata di Capannori, è stato ucciso con un colpo di fucile sparato alle spalle a distanza ravvicinata. L'autopsia ha rivelato che una cartuccia a pallettoni ha colpito la vittima dietro l'orecchio destro.

Dell'omicidio è accusato Marian Pepa, 50 anni, connazionale ed ex amico della vittima, che si è autoaccusato del crimine senza fornire dettagli. Inizialmente, il decesso era stato attribuito a un incidente sul lavoro o a un malore. Gli inquirenti sono al lavoro per recuperare il cellulare della vittima, che potrebbe chiarire ulteriori aspetti del caso. Pepa, attualmente in carcere e seguito da una psichiatra, sarà riascoltato dal giudice.