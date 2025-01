'Cos’è l’antisemitismo?', incontro-commemorazione a Montespertoli

Domenica 26 gennaio alle ore 18:00 il Comune di Montespertoli ospita un incontro per commemorare il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime della Shoah nonché di tutti i deportati politici e militari, dal titolo “Cos’è l’antisemitismo?”. Si tratta di una occasione di approfondimento su un tema di grande attualità: secondo l’Osservatorio antisemitismo del Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) sono stati 766 gli episodi di antisemitismo in Italia, in enorme crescita rispetto al 2023 (455) e al 2022 (241). L’occasione è dunque pensata dall’Amministrazione Comunale per fornire alla cittadinanza un momento di approfondimento e conoscenza delle caratteristiche dell’antisemitismo, della sua storia e delle sue manifestazioni correnti. Si tratta, nell’idea dell’Amministrazione, del primo di un ciclo di incontri dedicati a conoscere la storia delle deportazioni e delle persecuzioni in tutti i loro aspetti, dai perseguitati per motivi razziali fino ai deportati politici nei campi di concentramento e di sterminio.

L’incontro si terrà presso la Sala del Consiglio Comunale del palazzo comunale di Montespertoli, in piazza del Popolo 1, e sarà introdotto dal Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, e dal cav. Gabriele Boccaccini, già professore di Studi giudaici della University of Michigan e autore di “Montespertoli che salvò gli ebrei 1943-1944”. Interverranno all’evento la professoressa di Storia contemporanea dell’Università “La Sapienza” di Roma, Alessandra Tarquini, e il presidente della Comunità ebraica di Firenze, Enrico Fink. Allieva di Renzo De Felice, la professoressa Tarquini insegna Storia contemporanea e Storia dei sistemi, dei partiti e dei movimenti politici, ed è autrice, tra le tante opere, di “La sinistra italiana e gli ebrei. Socialismo, sionismo e antisemitismo dal 1892 al 1992” (2019) e “Storia della cultura fascista” (2011), entrambi editi da “Il Mulino”. Enrico Fink, invece, oltre a presiedere la Comunità ebraica di Firenze è musicista, ideatore della rassegna culturale del “Balagan” nel giardino del Tempio maggiore israelitico di Firenze, e ha di recente pubblicato per la casa editrice Lindau la sua opera “Patrilineare”.

“Dopo il ciclo di incontri sulla Montespertoli che salvò gli ebrei, inauguriamo quest’anno una nuova fase del percorso di approfondimento sulla Shoah e sulle persecuzioni a opera dei nazifascisti con un evento di grande respiro dedicato allo studio dell’antisemitismo. Come Amministrazione Comunale riteniamo un dovere parlare di questo tema, tragicamente attuale in considerazione anche dei preoccupanti fenomeni di emersione del pregiudizio anti-ebraico negli ultimi anni. Per questa ragione siamo particolarmente orgogliosi di avere ospiti di grande rilievo e ci auguriamo che la cittadinanza partecipi numerosa a questa occasione preziosa di approfondimento, che è solo la prima di una serie di iniziative volte a studiare cosa furono e chi colpirono le persecuzioni” commenta il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

Durante l’evento il Comune di Montespertoli ricorderà Furio Colombo, promotore della Legge istitutiva del “Giorno della Memoria”, recentemente scomparso. L’amministrazione ricorda infine che la biblioteca comunale “Ernesto Balducci” continua a ospitare i pannelli informativi sulla Shoah ideati da Yad Vashem, l’Ente nazionale per la memoria della Shoah che ha sede a Gerusalemme, in Israele.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

