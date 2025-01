'Camille', a Lastra a Signa lo spettacolo con Astra Lanz

Giovedì, all'interno della nuova rassegna del Teatro popolare d'arte a Lastra a Signa, "A Teatro aperto", andrà in scena lo spettacolo teatrale Camille, ideato e interpretato da Astra Lanz, con musiche dal vivo eseguite da Leone Lanz e con la consulenza registica di Gianfraco Pedullà.

"A Teatro aperto" è uno spazio libero di programmazione, fuori dalla stagione ufficiale, che offre una piattaforma fluida per progetti innovativi e sperimentali. La rassegna si propone come una “zona franca” della programmazione teatrale, dedicata a compagnie giovani, allestimenti nuovi da verificare, conferenze/spettacolo e altre iniziative produttive in cerca di un dialogo diretto con il pubblico. Camille, in questa nuova versione, si inserisce perfettamente nello spirito della rassegna, portando in scena un’opera di grande impatto emotivo e artistico.

Lo spettacolo si ispira alle autentiche lettere della scultrice francese Camille Claudel (1864-1943), un’artista straordinaria e visionaria, vissuta a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Le lettere, scritte prima e durante il suo lungo internamento in manicomio, sono state pubblicate da Via del Vento – Edizioni Pistoia con il titolo Sono come Cenerentola.

Camille Claudel non è stata solo allieva, collaboratrice e amante di Auguste Rodin, ma soprattutto una pioniera dell’arte moderna, incarnazione di una figura femminile libera e determinata, che ha sfidato le convenzioni del suo tempo. Camille porta in scena un caleidoscopio di immagini e suggestioni, restituendo la profondità della sua memoria, l’intensità della sua umanità e il tormento della sua creatività.

Un’opera che tocca il cuore e lo spirito, raccontando le passioni, i conflitti e la forza di una donna che ha segnato la storia dell’arte con la sua capacità di innovare e il suo anelito alla libertà.

Per rendere l’arte accessibile a tutti, i biglietti saranno disponibili a un prezzo speciale di 8 euro.

Fonte: Ufficio stampa