Dalla lista Viviamo Capraia e Limite una mozione per l’adozione delle aree verdi

Come lista Viviamo abbiamo presentato una mozione che sarà presto discussa in Consiglio Comunale. La proposta riguarda l’adozione delle aree verdi del nostro comune e si ispira in parte all’esperienza positiva adottata dal Comune di Empoli per la gestione di alcune aree verdi.

L’obiettivo principale della nostra mozione è promuovere una maggiore cura e valorizzazione del verde pubblico, affrontando le storiche difficoltà del nostro Comune nella manutenzione di queste aree, spesso caratterizzate da ritardi e interventi inadeguati.

L’intento principale, come detto, è offrire ai cittadini, associazioni e aziende la possibilità di adottare aree verdi comunali selezionate e rese “adottabili”. Per esempio, ogni cittadino potrebbe prendersi cura dell’aiuola davanti alla propria abitazione, migliorando l’estetica e la vivibilità del territorio. Allo stesso tempo, aziende e professionisti interessati a fare pubblicità potrebbero sostenere il progetto economicamente prendendosi anche cura degli spazi verdi.

Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per coinvolgere i cittadini nella gestione del verde pubblico, ricordando che il Comune non è solo un ente amministrativo, ma anche la comunità che lo vive, come richiamato anche nel Dup. Concretamente, attività come scuole di yoga e arti orientali potrebbero, se agevolate, adottare spazi per attività all’aperto, coinvolgendo anche gli anziani. Oppure gli amanti degli animali potrebbero prendersi cura degli sgambatoi, migliorandone la funzionalità per i propri amici a quattro zampe.

La mozione prevede inoltre l’adozione delle olivete comunali, permettendo ai cittadini di produrre olio per uso domestico. Si tratta di un’interessante alternativa agli orti sociali, mai attivati nel nostro Comune. Infine, le società sportive potrebbero utilizzare spazi verdi per le proprie attività, specialmente nei mesi estivi, promuovendo sport e socializzazione.

Abbiamo già ricevuto manifestazioni di interesse da parte di soggetti pronti a sostenere la mozione e siamo fiduciosi che il Comune esaminerà con attenzione questa proposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Se approvata, la mozione potrebbe replicare il successo della campagna “Decoriamoci”, che aveva invitato i cittadini a decorare balconi e terrazzi durante il periodo natalizio, portando gioia e bellezza in tutto il territorio. Questa iniziativa, oltre a favorire una maggiore collaborazione tra cittadini e amministrazione, rappresenterebbe un’importante riduzione dei costi di gestione per il Comune, migliorando le strutture e promuovendo un forte senso di appartenenza alla comunità.

Speriamo che questa proposta venga accolta con entusiasmo e possa rappresentare un passo significativo verso un Comune più bello, vivibile e partecipato, con un “Verde” che possa diventare un'opportunità.