Due denunce da parte dei carabinieri a Pisa

Una massiccia operazione di controllo del territorio è stata condotta dai carabinieri a Pisa. L'attività ha portato alla denuncia di due persone. Nel primo caso un 33enne è stato deferito per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa. Nell'altro un 38enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 cm, due spilli in acciaio e una tronchese.

"L'impegno congiunto della locale Sezione Radiomobile, delle Stazioni Carabinieri di Pisa, Calci e Marina di Pisa, con il supporto fondamentale del Nucleo Cinofili CC di San Rossore, ha permesso di effettuare un capillare controllo del territorio. Nel corso del servizio, sono state identificate 44 persone e controllati 2 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli esercizi commerciali presenti nell'area, con 20 ispezioni effettuate" si legge nella nota dei carabinieri.