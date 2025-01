Appartamento 'ribaltato' dai ladri, il proprietario in un videomessaggio: "State attenti"

È stato svaligiato un'appartamento martedì 14 gennaio in zona Dogana, da parte di una banda di ladri non identificata. A renderne notizia Stefano Falchi, il proprietario di casa e titolare di un negozio di parrucchiere a Castelfiorentino, attraverso un videomessaggio su Facebook.

Da quanto emerge dalla sua ricostruzione, i ladri sarebbero entrati all'interno dell'abitazione, situata in via sanminiatese, verso le 18:30. Ad accorgersi che qualcosa di strano fosse accaduto, racconta Falchi, è stato suo padre che di ritorno a casa, avrebbe visto un'Audi A4 statiovagon nera scappare a gran velocità in direzione Empoli. Una volta arrivato presso la casa, la tragica scoperta.

La casa, situata al pian terreno, messa a soqquadro, sopratutto la camera da letto "ribaltata" dal passaggio dei ladri, fortunatamente alcune zone della casa, sono state risparmiate dalla violenza dei malviventi e sono rimaste illese. La refurtiva stando a Falchi si tratterebbe di "pochi oggetti di piccolo valore" ma il vero danno è stato il caos lasciato in casa dopo la fuga.

Falchi attraverso il videomessagio avverte "la loro azione è stata furtiva e rapida, faccio questo messaggio per fornire tutte le informazioni utili, prestate attenzione!".

Il furto non sarebbe un evento isolato, perchè da quanto emerso, anche l'abitazione di fronte a quella del signor Falchi, sarebbe stata presa di mira dall'azione dei ladri.

Antonio Lanzo

