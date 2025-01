Entra in centro mentale armato di pistola scacciacani per farsi consegnare farmaco: paura a San Miniato

Un uomo italiano, tossicodipendente e con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri per tentata rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, intorno alle 17:15, l’uomo si è introdotto nel centro di igiene mentale 'La Badia' in via Toscoromagnola Est, armato di una pistola scacciacani priva di tappo rosso. Minacciando un infermiere e puntandogli l’arma alla tempia, ha tentato di ottenere il farmaco "Rivotril", ma, non trovandolo, è fuggito a piedi.

I sanitari, che lo avevano identificato poco prima dell'accaduto, hanno fornito indicazioni utili ai Carabinieri, che hanno avviato immediate ricerche. L'uomo è stato individuato in serata presso la sua abitazione e fermato mentre usciva con il padre.

Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato l’arma utilizzata, una pistola scacciacani 8mm marca Bbm mod. Gapkal priva di tappo rosso con caricatore contenente 5 cartucce a salve (di cui una già esplosa), occultata nella tasca frontale del giubbotto dell'arrestato, 40 grammi di hashish suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento della droga e una bilancia di precisione.

Su disposizione del Sostituto Procuratore, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale. Le indagini proseguono per approfondire eventuali altri aspetti della vicenda.

