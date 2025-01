Incidente sull'autostrada A11 a Capannori, tre feriti. Liberato un gatto dai vigili del fuoco

Incidente questa mattina intorno alle 11.30 lungo l'autostrada A11 Firenze mare a Capannori. Cinque i mezzi coinvolti nello scontro, quattro auto e un mezzo pesante, avvenuto all'altezza della zona industriale di Carraia. Nel tamponamento tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di circa un anno, prese in cura dal personale sanitario del 118. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Lucca, che hanno provveduto a liberare un gatto rimasto incastrato nel trasportino all'interno di uno dei mezzi.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per circa due ore. Come riportato dal portale regionale Muoversi in Toscana, registrate code in aumento a 6 km fino alle 14.10, quando l'incidente risultava risolto con rallentamenti ancora presenti.

