L'USE Rosa Scotti contro la corazzata Galli

Visto il valore non è magari l’avversario più adatto per capire come sta davvero l’Use Rosa Scotti altalenante di questo primo scorcio dell’anno ma, siccome giocare contro le più forti è sempre un bel banco di prova, la partita in programma sabato sera alle 21 a San Giovanni Valdarno contro la corazzata Galli (arbitri Silvestri e Fornaro di Roma) è attesa con curiosità in casa biancorossa. Anche perché, fra le due, quella empolese è senza dubbio la squadra che ha meno da perdere, forse niente visti i valori in campo, e quindi ha il piccolo grande vantaggio di giocarsela per vedere l’effetto che fa. Oltretutto, si tratta pur sempre della partita della seconda contro la prima e questo, oltre a far gonfiare il petto, è un altro aspetto da tenere in considerazione.

“E’ un derby e quindi sempre bello da giocare – spiega coach Alessio Cioni – inaspettatamente uno scontro al vertice che lo fa diventare ancor più interessante. All’andata ce la siamo comunque giocata restando fino in fondo in partita e quindi anche stavolta andiamo a giocarci la nostra partita tranquille, senza alcuna pressione sulle spalle. Loro, in un telaio già ottimo, hanno di recente aggiunto anche Elisa Policari, una ragazza che con la categoria non c’entra niente visto il suo valore e quindi la loro qualità è ancora più alta. Oltre a questo Galli ha il roster più lungo del campionato, undici giocatrici molto forti”. “Andiamo a cuor leggero – prosegue - ma vogliamo sicuramente riprendere la fluidità che ci è mancata nelle ultime due partite. Per ritrovare noi stesse, la serenità ed il nostro modo di giocare, quale miglior partita di questa?”. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della polisportiva Galli.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa