Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Fucecchio, in via Casabianca a Massarella. Una moto si è scontrato con un'auto intorno alle 14. Un 15enne è rimasto ferito ad un braccio ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco. Da quanto appreso il ragazzo non sarebbe grave, e avrebbe riportato solo ferite all'arto. Ancora da ricostruire la dinamica.

