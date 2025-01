Sicurezza a Certaldo, Fdi: "Serve un intervento immediato e un potenziamento delle forze dell'ordine"

Fratelli d'Italia Certaldo esprime forte preoccupazione per la crescente situazione di degrado urbano e criminalità che sta interessando la città. Gli ultimi episodi di spaccio di droga, illegalità diffusa e i fenomeni legati all'immigrazione clandestina o a soggetti che, nei fatti, non vogliono integrarsi, hanno messo in evidenza la necessità di un intervento deciso e immediato per garantire la sicurezza dei cittadini.

Per Lucia Masini (coordinatrice e consigliere comunale FDI Certaldo) "È ormai opportuno che la Polizia Municipale di Certaldo venga potenziata per fronteggiare efficacemente l'aumento della criminalità e i fenomeni di degrado urbano. La Polizia Municipale deve poter concorrere efficacemente al controllo del territorio con un organico adeguato, che permetta di prevenire reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'occupazione abusiva di spazi pubblici e gli episodi di violenza urbana. L'attuale numero di agenti non è sufficiente per garantire una copertura adeguata e una presenza costante nelle aree più critiche della città".

Sul tema interviene anche Riccardo Borghini (consigliere comunale FDI Certaldo), per il quale "È fondamentale che venga attivato l'impiego della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa per supportare il comando di Certaldo e dare un contributo significativo al controllo delle aree più vulnerabili. Le risorse disponibili attraverso l'Unione, nonostante gli attuali limiti già rappresentati nelle sedi istituzionali, potrebbero rappresentare una risposta immediata e concreta per far fronte alla carenza di personale locale".

Inoltre, gli esponenti di Fratelli d'Italia Certaldo chiedono che venga valutata l'opportunità di convocare un tavolo per la sicurezza che coinvolga tutte le forze dell'ordine, il Comune di Certaldo e le istituzioni locali con l'obiettivo di chiedere al Prefetto l'adozione di patti per la sicurezza specifici per Certaldo, che mettano in campo azioni concrete per contrastare i fenomeni di criminalità e garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini, così come già previsto in altri comuni come Empoli, Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino.

Infine, concludono Lucia Masini e Riccardo Borghini, "A questo punto aspettiamo risposte concrete e tempestive dal sindaco Campatelli sullo stato della sicurezza urbana e sugli interventi che l'amministrazione comunale intenda adottare, per quanto di propria competenza, per affrontare la crescente insicurezza che i cittadini rappresentano, ormai, con frequenza sempre maggiore. I cittadini di Certaldo hanno il diritto di vivere in una città tranquilla, dove la legalità e la sicurezza siano garantite. È essenziale che l'amministrazione comunale dia il massimo supporto alle forze dell'ordine e che prenda in considerazione tutte le soluzioni per rafforzare la sicurezza pubblica, senza indugi, atteso che la sicurezza urbana è un compito demandato al sindaco dal decreto Minniti. Fratelli d'Italia Certaldo, al di là di ogni posizione ideologica o strumentale, continuerà a fare pressione affinché la sicurezza diventi una priorità assoluta per l'amministrazione comunale e per tutte le istituzioni coinvolte. Non possiamo permettere che i cittadini di Certaldo vivano nella paura o nell'incertezza. È il momento di agire con determinazione e di rispondere alle richieste di sicurezza che provengono dalla nostra comunità".

UFFICIO STAMPA FDI CERTALDO

