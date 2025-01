Tennis Tavolo San Miniato amplia i propri spazi

Il Tennis Tavolo San Miniato amplia la propria attività, attraverso gli spazi della palestra della scuola elementare Leonardo Da Vinci di San Miniato. L'operazione è stata possibile grazie alla sensibilità e al sostegno dell'assessora allo sport Maggiorelli, al dirigente scolastico Fubini e all'Etrusca Basket, che gestisce la palestra.

Nella nuova sede, gli atleti potranno allenarsi con istruttori qualificati e migliorare la propria tecnica, partecipando anche a tornei e campionati organizzati dalla Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET).

La Polisportiva Tennis Tavolo San Miniato desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento alla Casa Culturale di San Miniato, sede storica del tennis tavolo locale, che si distingue da sempre per il suo impegno nel supportare lo sport e in particolare il tennis tavolo, contribuendo alla crescita e alla promozione di questa disciplina.

Con questa nuova apertura, il Tennis Tavolo San Miniato prosegue il suo impegno per il territorio, ampliando le opportunità di crescita per i suoi atleti, che adesso potranno allenarsi sia presso la Casa Culturale che presso la palestra della scuola elementare di San Miniato.

Per informazioni sulle attività del Tennis Tavolo San Miniato, è possibile contattare i seguenti recapiti:

3293626416; 3401430255; 3938550305.

Mail: pingpongsanminiato@libero.it

Fonte: San Miniato Sport