Una settimana di lavori urgenti sulla rete idrica in via Tinaia a Empoli, modifiche alla viabilità

Tra Serravalle e Tinaia, in via della Tinaia, saranno previsti dei lavori urgenti alla rete idrica. Pertanto, sarà necessario modificare la viabilità.

NEL DETTAGLIO - Dal giorno lunedì 27 gennaio 2025 al giorno domenica 2 febbraio 2025, nel tratto dall’inizio di via della Tinaia (incrocio via delle Olimpiadi, direzione Nord) fino all’intersezione con il percorso ciclo-pedonale del Parco di Serravalle, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa, oltre ai residenti e frontisti.

Le disposizioni non vengono applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

