A fuoco una cartiera tra Empoli, non ci sono feriti

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli e di Castelfiorentino, stanno intervenendo dalle ore 15:45 nel comune di Empoli in Via del Molin Nuovo, per un incendio all’interno di una zona industriale adibita al trattamento di carta compressa e cartone. Le fiamme sono alimentate dalla presenza di forte vento. Sul posto stanno operando due squadre, un’autobotte, un'autoscala da Fi-Ovest, una Kilolitrica (25.000 litri) ed altre risorse da altri comandi limitrofi. Sul posto polizia Locale per garantire l’arrivo di altri automezzi. Da quanto appreso non ci sarebbero feriti.

