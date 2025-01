A fuoco un deposito carta a Empoli, non ci sono feriti

I Vigili del fuoco di Empoli e Castelfiorentino stanno intervenendo dalle ore 15:45 nel comune di Empoli in Via del Molin Nuovo, per un incendio in una zona industriale adibita al trattamento di carta compressa e cartone. Le fiamme sono alimentate dalla presenza di forte vento. Sul posto stanno operando due squadre, un’autobotte, un'autoscala da Fi-Ovest, una Kilolitrica (25.000 litri) ed altre risorse da altri comandi limitrofi. Sul posto polizia Locale per garantire l’arrivo di altri automezzi. Da quanto appreso non ci sarebbero feriti.

Sul posto sono arrivati anche il sindaco Mantellassi e il vice sindaco con delega alla Protezione civile Nedo Mennuti.



Per domare l'incendio sono state attivate 3 squadre (Empoli, Castelfiorentino e Castelfranco da Pisa fatta successivamente rientrare) un’autoscala e la kilolitrica da Fi-Ovest e un'autobotte da Calenzano e una dal comando di Prato. Si è recato sul posto il funzionario per coordinare le operazioni di spegnimento. Sul posto anche la Misericordia di Empoli.

L'incendio è sotto controllo, anche se sono in corso le operazioni di smassamento e di spegnimento che si protrarranno per le prossime ore.

