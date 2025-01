Alla guida con patenti false, 5 casi in un mese scoperti a Pontedera: "Dato allarmante"

Fermati per un controllo alla guida, sono risultati in possesso di patenti risultate false. Cinque i casi nell'ultimo mese a Pontedera, scoperti dalla polizia locale dell'Unione Valdera nell'ambito dell'intensificazione dei controlli stradali. I trasgressori sono stati denunciati e in caso di condanna, viene spiegato in una nota della polizia locale, potrebbero essere soggetti a pene detentive fino a tre anni oltre che a pene pecuniarie.

Grazie alla collaborazione con l'ufficio falsi documentali della polizia locale di Pescia, è stato possibile accertare che le patenti contraffatte provenivano da vari paesi, sia europei che africani. Oltre alla denuncia penale, i trasgressori sono stati anche sanzionati amministrativamente per guida senza patente, con una multa di 5.100 euro. In alcuni casi, è stata riscontrata la guida di veicoli privi di assicurazione, con conseguente sequestro del mezzo ai fini della confisca.

Il dirigente Francesco Frutti ha sottolineato la gravità del fenomeno: "In un solo mese sono state individuate cinque patenti false. Questo dato è allarmante, in quanto il possesso di una patente contraffatta indica non solo l'assenza di un regolare permesso di guida, ma anche una mancanza delle competenze necessarie previste dal Codice della Strada, rappresentando un pericolo sia per il conducente stesso che per gli altri utenti della strada".

Negli ultimi mesi, viene sottolineato, il fenomeno delle patenti false sta emergendo con crescente frequenza. Per questo la polizia locale dell'Unione Valdera ha intrapreso un percorso di specializzazione nel riconoscimento dei falsi documentali, attraverso una formazione mirata che sta già portando a risultati concreti. "Grazie alla preparazione acquisita dal nostro personale, oggi siamo in grado di identificare con maggiore precisione le patenti potenzialmente contraffatte, contribuendo in modo significativo alla sicurezza stradale e alla legalità", ha concluso il dirigente.

Notizie correlate