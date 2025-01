Germogli, nuovo incontro sui diritti rivolto a genitori, educatrici e insegnanti

Sabato 25 gennaio 2025 si svolgerà un nuovo appuntamento di Germogli, il programma di incontri dedicato ai diritti sanciti dalla Convenzione Onu che quest'anno celebra l'art. 17 e il diritto a una chiara, corretta e completa informazione.

Elisa Bertelli, coordinatrice pedagogica del Comune di Empoli terrà un incontro rivolto a genitori di bambine e bambini della fascia 0-6, educatrici e insegnanti dal titolo 'Come dirtelo?' Comunicare con i bambini e le bambine: parole, gesti, attenzioni.

L’appuntamento è alle 10.00, nei locali del Centro 'Trovamici' in Largo Resistenza, 2. È gradita la prenotazione da effettuare tramite questo link.

L’incontro vuole offrire spunti di riflessioni a genitori, educatori e insegnanti sull’importanza di una buona comunicazione con i bambini e le bambine. 'Come dirtelo?' non è solo una domanda legata a un singolo momento, ma vuole essere un invito a riflettere su come ogni parola, gesto e attenzione che dedichiamo ai nostri bambini e alle nostre bambine possa influenzare profondamente il loro sviluppo emotivo, cognitivo e sociale. Durante l’incontro, esploreremo insieme come comunicare in modo efficace con i più piccoli, ascoltando le loro esigenze e creando un ambiente favorevole alla loro crescita.

Elisa Bertelli, pedagogista

Dopo una lunga esperienza in altre realtà toscane, è coordinatrice pedagogica dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Empoli dal 2019. Ha una formazione specifica in ambito educativo legata in particolare alla pedagogia della famiglia con particolare riferimento al sostegno alla genitorialità e agli interventi di educazione familiare. Da oltre venti anni conduce gruppi di parola rivolti ai genitori e tiene incontri a tema su tematiche legate alla crescita dei bambini e alla relazione genitori-figli. Ha pubblicato saggi e articoli sulla professionalità educativa.

