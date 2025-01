Incendio nel vano scale di un condominio di sei piani a Scandicci, bloccate in ascensore alcune persone

Un incendio del quadro elettrico nel vano scale di un condominio, composto da 6 piani, in Via Boccaccio a Scandicci, sta vedendo impegnati i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest e di San Casciano in Val di Pesa. Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno dell’ascensore per la mancanza di energia elettrica e sono state liberate dai Vigili del fuoco. Altre famiglie sono rimaste in sicurezza uscendo sulle terrazze. Non ci sono feriti.

Due le squadre che sono intervenute, supportate anche da autoscala e carro aria. Richiesto l’intervento del personale tecnico di Enel.

In corso anche da parte dei Vigili del Fuoco la rimozione dei fumi della combustione dal vano scale con estrattori di fumo.