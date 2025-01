Sorpresa a rubare in un locale di notte, arrestata

Una donna di circa quaranta anni è stata arrestata per furto a Livorno. È stata notata dai carabinieri in piazza di Montenero, arrivata con uno scooter. Ha forzato la porta di ingresso, è entrata in un locale. I militari l'hanno beccata mentre toglieva denaro dal fondo cassa e cercava di portar via gratta e vinci. Nella perquisizione è stato recuperato anche un coltello con lama di circa 14 centimetri utilizzato per forzare l’apertura ed accedere ai locali. Tutto quanto rinvenuto, arma bianca e refurtiva, è poi stato sottoposto a sequestrato. La quarantenne è ai domiciliari.

