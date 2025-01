Nuove nomine in diocesi: Don Zanobini Vicario generale, don Lombardi Provicario generale

Don Marco Zanobini sarà il nuovo Vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze e sostituirà nell'incarico mons. Giancarlo Corti, proposto della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, che dal 2019 ha svolto il suo servizio di stretta collaborazione con il vescovo nella cura pastorale della Chiesa locale; mentre don Alessandro Lombardi è stato nominato Provicario generale.

L'annuncio delle nomine è stato dato oggi dall'Arcivescovo mons. Gherardo Gambelli, in occasione della giornata conclusiva dell'aggiornamento teologico del clero alla Certosa.

Don Marco Zanobini, 64 anni fiorentino, è stato ordinato nel 1985 e dal 1997 è parroco di S. Zanobi e Santi Fiorentini, Vicario del Vicariato di Porta alla Croce, è uno dei responsabili dell'Anno propedeutico all'ingresso in Seminario. Poco dopo la sua ordinazione a sacerdote, avvenuta nel 1985, Zanobini trascorse alcuni anni come sacerdote a Certaldo.

Don Alessandro Lombardi, fiorentino 55 anni, è stato ordinato nel 1997, dal 2013 è parroco di Santa Verdiana a Castelfiorentino, e Coordinatore del Consiglio presbiterale.

Le due nomine entreranno in vigore a giugno, e nello stesso mese verranno indicati i sacerdoti a cui saranno affidate le due parrocchie di S. Zanobi e Santi Fiorentini e quella di Santa Verdiana.

Nel comunicare la decisione l'Arcivescovo Gambelli ha espresso "gratitudine e stima per mons. Corti per la saggezza, l'intelligenza e la premura con cui mi ha affiancato e condiviso con me questi primi mesi di governo della diocesi, e per l'aiuto che continuerà a darmi" e ha ringraziato "don Marco e don Alessandro per la generosa disponibilità con cui hanno accettato di assumere questi incarichi a servizio della nostra comunità ecclesiale e a sostegno del mio ministero".

Fonte: Ufficio Stampa

