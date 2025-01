Nuove nomine per il Centrodestra per Empoli: Piccardi e Innocenti in Commissione Pari Opportunità, Anguillesi al Premio Pozzale

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli ha scelto i nuovi rappresentanti per due importanti incarichi comunali, scelti tra i candidati della lista civica “La Mia Empoli” che sosteneva in coalizione con “Centro Destra per Empoli” la candidatura a Sindaco di Andrea Poggianti. Queste nuove nomine aiutano a valorizzare le competenze e a promuovere iniziative rilevanti per la comunità empolese.

Rossana Piccardi e Lisa Innocenti sono state nominate come nuove commissarie della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli. Questo organo si occupa di favorire l’uguaglianza tra i cittadini e di combattere ogni forma di discriminazione.

Marco Anguillesi è stato scelto per rappresentare il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli nel Premio Pozzale Luigi Russo, un evento culturale che premia autori e opere letterarie di grande valore.

Le parole dei nuovi rappresentanti

Rossana Piccardi ha dichiarato: "Sono felice di entrare nella Commissione Pari Opportunità. Voglio impegnarmi per una città dove tutti possano sentirsi inclusi e rispettati." Lisa Innocenti ha aggiunto: "Questa nomina è un’occasione per dare una voce più forte a chi affronta difficoltà legate alle discriminazioni. Lavorerò con passione per migliorare la situazione."

Marco Anguillesi, parlando del suo ruolo nel Premio Pozzale, ha detto: "Rappresentare il nostro gruppo in un evento così importante è un onore. Voglio contribuire a promuovere la cultura, che è un pilastro fondamentale per la crescita della nostra comunità."

Il commento dei consiglieri Poggianti e Chiavacci

Andrea Poggianti, capogruppo di Centrodestra per Empoli, ha affermato: "Le nomine di Rossana, Lisa e Marco dimostrano il nostro impegno a coinvolgere persone capaci e motivate. Siamo certi che faranno un ottimo lavoro".

Gabriele Chiavacci, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, ha dichiarato: "Questi nuovi incarichi sono un segno concreto del nostro impegno per il bene di Empoli. Auguro a Rossana, Lisa e Marco tanto successo nei loro compiti"

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli rinnova il suo sostegno ai nuovi rappresentanti in e li ringrazia per il loro contributo.

Fonte: Gruppo consiliare 'Centro Destra per Empoli'

Notizie correlate