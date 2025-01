Premio “Contessa Emilia”, a Empoli la quarta edizione

Valorizzare le storie di donne e le differenze di genere di cui ciascuna è portatrice, valorizzare e rafforzare il ruolo della donna nei diversi ambiti della società, promuovere un approccio di genere nel sensibilizzare la società sulle potenzialità femminili e sulle relazioni umane e sociali positive messe in atto dalle donne empolesi: torna il premio Contessa Emilia, quarta edizione.

L’iniziativa promossa dal Comune di Empoli e dalla Commissione Pari Opportunità, ha lo scopo di valorizzare quelle donne che, nate o vissute su questo territorio, hanno lasciato o stanno lasciando un segno nella città di Empoli.

Per presentare le candidature c'è tempo fino alla mezzanotte del 16 febbraio 2025.

"Purtroppo viviamo ancora in una cultura che valorizza gli uomini e nasconde la storia delle donne e questo non possiamo più permetterlo - evidenzia l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini -. Con il Premio Contessa Emilia vogliamo raccontare la vita delle donne del presente e del passato per far comprendere davvero a tutte e tutti la grandiosità del contributo femminile alla costruzione della società e delle città. Per questo chiediamo alle cittadine e ai cittadini di raccontarci la storia delle donne empolesi di ieri e di oggi. Personalmente mi auguro che questo serva anche per convincere tutte e tutti, che se vogliamo una società migliore, da ogni punto di vista, sociale, economico, culturale, dobbiamo adeguarla alle esigenze e ai bisogni delle donne, per liberarle dai pesi di cui sono ancora circondate e consentire loro quel protagonismo di cui ha bisogno tutto il genere umano e non solo il mondo femminile. Ringrazio la Commissione Pari Opportunità, appena nominata, per essersi messa subito al lavoro e aver predisposto il bando che ci porterà al Premio Contessa Emilia”.

"Un'occasione di incontro e riflessione nel segno di figure femminili, di ieri e di oggi, che hanno fatto la differenza nella nostra città - sottolinea la neo eletta presidente della Commissione, Maria Cira d’Antuono -. Il Premio Contessa Emilia, primo 'argomento' sul quale la Commissione Pari Opportunità si è attivata fin dal suo insediamento così da dare il la alla nuova edizione, vuole essere un'opportunità per tutte e tutti coloro che sceglieranno di contribuire a questa iniziativa che di anno in anno pone l'attenzione sull'impegno e sul valore che le donne hanno espresso e continuano a esprimere nel nostro territorio e non solo. Un ruolo centrale, nel passato come nel presente, in ogni contesto della vita della nostra comunità.

Come da tradizione, due sono le categorie previste: donna del passato, ovvero non vivente alla data del contest, e donna del presente, ovvero in vita alla medesima data. Il 'Contessa Emilia', un premio di riconoscimento che identificherà le vincitrici come donne vissute per la comunità, verrà consegnato nella giornata dell’8 marzo 2025, in occasione della Giornata internazionale della donna: in quella giornata simbolica sarà possibile dare visibilità a donne che nell’ordinario compiono azioni di straordinario valore, contribuendo così alla costruzione di un immaginario collettivo in cui emerga con chiarezza che la società si è sviluppata grazie al contributo di tante donne.

Per l'assegnazione dei riconoscimenti in particolare saranno valutate storie rappresentative di voci femminili del passato e del presente che raccontano di sé, della propria vita, che si sono particolarmente distinte per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze nonché per il generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità.

Possono partecipare, segnalando storie di donne viventi o defunte, donne e uomini che, alla data del contest, abbiano compiuto il 18esimo anno di età ed enti del Terzo Settore (secondo la definizione dell’art 4 del Dlgs 117/2017). Per partecipare è sufficiente utilizzare l’apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune di Empoli, al seguente link https://premio-contessa-emilia.comune.empoli.fi.it/edizione-2025/ , ognuno potrà presentare al massimo due candidature per ogni categoria, per un totale di massimo quattro candidature. Chi vorrà potrà anche inviare la propria autocandidatura. Potranno essere ripresentate candidature già inoltrate anche nella precedente edizione.

Il termine ultimo per partecipare al contest è previsto per le 24 del 16 febbraio 2025.

MENZIONE D’ONORE – Quest’anno la Commissione Pari Opportunità assegnerà la menzione d'onore a una donna empolese che ha compiuto nel coso dell’anno 2024/2025 un’azione di straordinario valore verso la propria comunità, distinguendosi per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze, nonché di generoso e disinteressato impegno. La CPO potrà individuare la donna meritevole di menzione d’onore a suo insindacabile giudizio e quindi non necessariamente tra coloro che sono state segnalate.

CHI ERA LA CONTESSA EMILIA – Il volto raffigurato di una donna stilizzata, poggiato sulla sua acconciatura, un borgo con una pieve, le torri e un campanile evoca quello della contessa Emilia, moglie del conte Guido Guerra, che nel dicembre del 1119, a Pistoia, firmò davanti a un notaio l’atto che di fatto concedeva ad individui e famiglie la possibilità di trasferirsi in prossimità della pieve di Sant’Andrea. Tale atto segnava di fatto la nascita dell’Empoli odierna. Per questo sulla testa di Emilia si erge Empoli, cinta da mura, con al centro la Collegiata. Questo ‘simbolo’ venne realizzato dall’artista Camilla Garofalo per celebrare Empoli 2019, i 900 anni dell’incastellamento della città e successivamente donato all’amministrazione comunale per il ‘Contessa Emilia’.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate