Castellani Computer Gross Arena, l'Empoli FC accoglie con favore la delibera del Comune

Empoli Football Club prende atto ed accoglie positivamente l’approvazione della delibera di indirizzo da parte dell’Amministrazione Comunale di Empoli riguardante il progetto di restyling dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Il Club, come già detto in passato, sta lavorando per rimodulare il project in base alle indicazioni ricevute, anche tenendo conto di quanto emerso durante il percorso partecipativo dei mesi scorsi e da quanto espresso dai cittadini empolesi. Il prossimo passo di questo percorso sarà la Conferenza dei servizi delle prossime settimane, dove discuteremo la nostra proposta, ascoltando le valutazioni dell’Amministrazione Comunale e di tutte le parti coinvolte.

Il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo cittadino prosegue come auspicato, seguendo le tappe dettate dell’iter procedurale. Il nuovo stadio, come affermato anche dal Sindaco Alessio Mantellassi, rappresenta un’opportunità che la città non può perdere. Stiamo lavorando per trasformare l’attuale struttura in un’opera funzionale, moderna e altamente sostenibile a beneficio dell’Empoli Football Club e di tutta la comunità empolese.

Fonte: Empoli Fc - ufficio stampa