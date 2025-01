Restyling del centro urbano di Certaldo: via al cantiere in via Roma

Sono partiti ieri, come da programma, con l’allestimento dell’area di cantiere, i lavori di rifacimento di via Roma, dal ponte sull’Agliena fino a piazza Boccaccio.

I lavori, che fanno parte del più ampio progetto di rifacimento del centro urbano che ha già coinvolto piazza Boccaccio e via 2 Giugno, comporteranno alcune limitazioni alla sosta e alla circolazione, in parte già in essere, che verranno segnalate sul posto, a seconda dell’avanzamento e delle esigenze di cantiere.

I lavori prevedono l’allargamento di entrambi i marciapiedi, la risagomatura della strada, la sistemazione di alcuni tratti di fognatura, nuovi asfalti e pavimentazioni in armonia con il progetto generale, arredi urbani e nuove alberature.

I lavori in via Roma dureranno per alcuni mesi, indicativamente fino a questa estate.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa