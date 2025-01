Rinviato lo spettacolo di Simone Cristicchi a Castelfiorentino

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino aveva in programma per il prossimo 11 febbraio, l’atteso spettacolo “Franciscus-il folle che parlava agli uccelli”, ma per sopraggiunti impegni di Simone Cristicchi, la Fondazione Teatro del Popolo comunica che lo spettacolo è stato rinviato a Martedì 8 aprile alle ore 21,00.

I biglietti già acquistati saranno naturalmente validi per la nuova data. Per chi invece non potesse partecipare allo spettacolo di aprile, è necessario rivolgersi alla biglietteria del teatro. Per informazioni: biglietteriateatrodelpopolo@gmail.com - 0571/633482 (martedì-giovedì 17,00-19,00, sabato 9,30-12,30).

Si tratta, quindi, solo di attendere qualche settimana in più. Nello spettacolo che Simone Cristicchi rinvia per la sua presenza al Festival di Sanremo, l’artista romano indagherà e racconterà “il Santo di tutti”, tra riflessioni, domande e canzoni inedite. Uno spettacolo ad alta intensità emotiva che il prossimo 8 aprile farà risuonare potenti in noi le domande più profonde spingendoci a ricercarne una possibile risposta.

Fonte: Ufficio stampa