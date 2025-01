Rubano portafogli in un negozio, beccate dai carabinieri: arrestate

Furto con destrezza a Firenze, due donne sono finite in manette. Si tratta di una 44enne e una 34enne di origini bulgare, già note alla polizia.

I carabinieri le hanno notate in via delle Belle Donne in un negozio. Le due si sono avvicinate a una turista di origini statunitense e le hanno sfilato il portafogli. Hanno provato a fuggire ma i militari le hanno bloccate e hanno recuperato la refurtiva, riconsegnata alla vittima.

All’esito del rito direttissimo celebrato durante la mattinata di ieri alle indagate è stata applicata la misura cautelare divieto di dimora nel comune di Firenze.

