Sicurezza, Più Certaldo: "Definite le strategie, tocca al sindaco organizzare le priorità"

Si è tenuta ieri giovedì 16 gennaio 2025 la Commissione Garanzia e Controllo del Comune di Certaldo, l’obiettivo dell’incontro era quello di convergere sulle strategie da affrontare per arginare la spirale di degrado in cui sta scivolando il paese. Si dice soddisfatto il presidente della commissione Pardo Cellini: "Nonostante il palese ostruzionismo del presidente del Consiglio comunale Cinci, dettato forse più da spirito di appartenenza alla maggioranza che dall'equidistanza che il ruolo imporrebbe, c'è stato un ottimo spirito di collaborazione tra i Consiglieri che voglio ringraziare pubblicamente per il lavoro svolto; abbiamo definito alcune azioni da mettere in campo fin da subito. La palla passa al Sindaco Campatelli, che deve fare tesoro del lavoro svolto dalla Commissione".

Un’opposizione che vuole contribuire all’azione amministrativa senza perdersi in sciocche contrapposizioni politiche. Fra le richieste di Cellini alla Polizia Municipale, maggiore presenza sul territorio e trasparenza circa la dislocazione degli agenti. "Serve un’organizzazione dei servizi in linea con l’esigenza dei territori, non abbiamo bisogno del pattugliamento la domenica alle 9:00 di mattina, le pattuglie servono la sera dopo le 20:00" dice l’Avvocato. La principale novità potrebbe riguardare un nuovo servizio di Polizia Municipale, i "Vigili di Prossimità" un sistema di pattuglia a piedi co-finanziato dalla Regione. Una proposta che non trova riscontro dei consiglieri PD che non intendono destinare risorse proprie dell’Ente al potenziamento dei servizi di Polizia Municipale. Scetticismo verso l’investimento dell’Amministrazione per 3 nuove telecamere, la commissione evidenzia la necessità di prevedere un presidio delle registrazioni ed un sistema di interscambio delle informazioni con le forze dell’ordine dei paesi vicini. "Se le telecamere si vanno a vedere solo dopo il compimento del reato, si perde tutto il prezioso lavoro che potremmo fare nel campo della prevenzione, non solo, serve un upgrade di tecnologia, le forze dell’ordine chiedono il riconoscimento facciale" prosegue Cellini.

"Tirata d’orecchie per i centri d’accoglienza, a cui viene chiesta evidenza dei percorsi di integrazione ed inserimento. La percezione è che non ci sia il minimo controllo su queste strutture. Non solo incremento delle forze di polizia, i Consiglieri evidenziano la necessità di interconnettere la rete dei servizi sociali con le amministrazioni e con le forze di polizia. L’appello è per aumentare l’attenzione verso i giovani che si trovano ad affrontare situazioni di disagio. Al vaglio anche la richiesta di istituire un servizio cinofilo in collaborazione con comandi dei comuni vicini. Certaldo ha tutte le potenzialità per tornare ad essere un paese vivo, sicuro ed accogliente, - Conclude Cellini - Il partito di governo si apra al confronto, accetti i consigli e riordini la priorità degli investimenti!".

Fonte: Piu Certaldo

