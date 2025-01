Verde, parcheggi, musei e altro: gli 'Immaginari futuri' per la Vinci che verrà

Vinci Immaginari Futuri, è il nome del progetto che rientra nei lavori del PNRR e che coinvolgerà il Capoluogo nei prossimi mesi.

Mercoledì 15 gennaio 2025 alle 21.30, alla Casa del Popolo di Vinci, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, coadiuvato dall’ing. Claudia Peruzzi, responsabile del settore tecnico del Comune, ha illustrato gli interventi previsti nel capoluogo, nonché la loro durata, ragionando insieme ai residenti di vantaggi e svantaggi da affrontare durante i prossimi mesi.

Un’ampia panoramica sulle zone interessate dai cantieri e sulla loro trasformazione, così poterli immaginare una volta portati a completamento.

L’intero progetto rientra nella linea di finanziamento da 3,4 milioni di euro del PNRR dedicata alla rigenerazione urbana. Per questo motivo, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è proprio quello di rivitalizzare e rigenerare alcune zone del borgo, avendone individuate alcune alle quali destinare maggiori risorse.

Il progetto presentato dall’attuale amministrazione prevede una variante rispetto all’originale, e coinvolge sostanzialmente la direttrice che da Via dei Martiri porta alla Pinetina della Doccia (o Giardino Zeffirelli), attraversando Piazza della Libertà e Via Roma, nonché coinvolgendo Via Cimabue e Via Leopardi.

GLI INTERVENTI

Entro la fine di gennaio e fino a marzo Via Roma verrà chiusa al traffico per consentire la realizzazione di una nuova pavimentazione, la collocazione di nuovi arredi urbani e l’allargamento dell’area verde presente nella zona bassa della strada. L’obiettivo è quello di terminare i lavori entro l’inizio della stazione turistica.

In aprile e fino a giugno i lavori si sposteranno in Via Cimabue, dove verrà realizzata una stazione turistica in grado di ospitare 70 posti per auto e bus, nonché una vasta area verde. L’area di cantiere è già attualmente recintata e costeggia la parte bassa di Via dei Martiri.

Il parcheggio sarà la porta d’accesso di Vinci per turisti e visitatori.

I mesi di aprile e maggio saranno dedicati anche alla sistemazione dei muretti e della pubblica illuminazione nel centro storico: verranno messi in sicurezza i primi, con la sostituzione delle attuali catene di protezione; verrà migliorata la seconda, che diventerà a led con un notevole risparmio economico ed energetico.

Luglio e agosto vedranno la riqualificazione di Via dei Martiri, in particolare nella zona della chiesa della SS. Annunziata, dove verranno realizzati dei marciapiedi più larghi in una prima fase, verranno risistemate pavimentazione e segnaletica in un secondo momento, per finire con la rifinitura dei marciapiedi entro i primi di settembre.

A fine agosto via ai lavori di rifacimento della Pinetina della Doccia e di Via Montalbano: nuovi arredi e un vialetto interno in corrispondenza del Giardino Zeffirelli; rifacimento del marciapiede su Via Montalbano e inizio dei lavori in Via Rossi. Questo fine alla fine del 2025.

Stesso discorso per Via Leopardi, che verrà interamente riqualificata con il ricavo di circa 80 posti auto. Quest’ultimo intervento rientra nella variante proposta dall’Amministrazione: “È un intervento che permette di rigenerare una strada e un'area oggi degradata e quindi rientra ampiamente nella linea di finanziamento del progetto di rigenerazione urbana”, ha detto il primo cittadino.

Il 2026 vedrà Via Rossi coinvolta nei primi due mesi da lavori per rifinire la nuova pavimentazione cominciata in agosto, per poi tornare in Via Montalbano per una rifinitura della strada e di nuovo sulla Pinetina della Doccia.

Su Via Rossi, secondo il primo progetto, sarebbe dovuta nascere una terrazza panoramica, ma l’amministrazione ha optato per eliminare questo elemento a vantaggio di maggiori risorse da destinare alle altre zone.

Infine, Piazza della Libertà. Il progetto originale prevedeva l’eliminazione dei parcheggi intorno alla “piazza del cavallo”; l’amministrazione ha invece optato per il mantenimento dei posti auto. Il motivo lo spiega lo stesso sindaco: “Togliere posti auto da Piazza della Libertà significherebbe penalizzare le attività commerciali presenti intorno alla piazza e su via Giovanni XXIII. Abbiamo così deciso di riqualificare la piazza mantenendo i parcheggi”. Piazza della Libertà vedrà fa la fine di marzo e aprile 2026 il rifacimento dei muretti e dell’illuminazione pubblica.

VINCI COME CITTÀ-MUSEO

“Una città come la nostra, dedicata alla cultura e all’arte, merita questi interventi. Si possono aprire tante porte se tutti ci impegniamo a perseguire gli stessi obiettivi. Dobbiamo puntare su questo per far diventare Vinci una città-museo”, ha commentato Daniele Vanni.

Proprio alla cultura e all’arte, Vanni ha dedicato la parte finale dell’assemblea.

“Verrà indetto un bando a livello internazionale per individuare sette artisti per la creazione di sette opere d'arte dedicate a Leonardo da collocare nel borgo per creare un percorso d'interesse artistico e culturale”.

Secondo la stessa logica, verrà attuato uno spostamento della biglietteria del Museo Leonardiano in Piazza della Libertà, così da permettere a visitatori e turisti che arrivano da Via dei Martiri di prendere i biglietti e accedere alle bellezze del borgo leonardiano.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa