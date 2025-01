Controlli dei carabinieri forestali nel Pisano: denunce e sanzioni. A Castelfranco di Sotto scoperto abbandono di rifiuti edili

Il 14 gennaio 2025, i carabinieri forestali della provincia di Pisa hanno intensificato le operazioni di controllo sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione di reati ambientali e urbanistici. Le operazioni hanno portato a diverse denunce e sanzioni.

A Volterra, nella località Terminella, a seguito di una querela e successivi accertamenti, i Carabinieri Forestali hanno denunciato un pensionato per aver realizzato senza le necessarie autorizzazioni un’apertura di una pista, con movimentazione di terra e taglio di vegetazione arbustiva, in un’area vincolata paesaggisticamente. Inoltre, l’uomo ha costruito un manufatto di circa 25 mq, presumibilmente un annesso agricolo, privo di qualsiasi autorizzazione edilizia e paesaggistica.

Nell’ambito della prevenzione degli incendi boschivi, resi ancora più urgenti dalle condizioni meteorologiche di vento e siccità, i Carabinieri Forestali di Riparbella hanno sanzionato un residente di Santa Luce sorpreso ad effettuare l’abbruciamento di residui vegetali senza adottare le necessarie misure di sicurezza. La violazione comporta una sanzione amministrativa di 120 euro, con possibilità di pagamento ridotto.

A Castelfranco di Sotto, nella località Via del Confine, frazione Orentano, i Carabinieri Forestali di Calci hanno scoperto l’abbandono di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione del responsabile, un 34enne titolare di un’impresa edile, che è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti non pericolosi.

Questi controlli fanno parte dell’impegno dei Carabinieri Forestali nella tutela dell’ambiente e nella prevenzione di reati che possano danneggiare il patrimonio naturale e paesaggistico della provincia.