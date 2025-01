Incendio in appartamento ad Empoli. Evacuate 25 persone

I vigili del fuoco di Empoli, sono intervenuti alle ore 19:40 nel comune di Empoli in Via Filippo Brunelleschi, per un incendio in un appartamento sal terzo piano di un condominio.

Sul posto sono intervenuti anche con la piattaforma, hanno fatto ingresso all'interno dell’appartamento invaso dalle fiamme ed iniziato lo spegnimento dell'incendio. Hanno inoltre verificato che all’interno non vi fossero persone.

Nell’appartamento attiguo, gli occupanti, 6 persone, si sono rifugiati sul balcone dal quale sono stati evacuati con l’autoscala.

Sul posto inviato anche l’autobotte da Empoli e un’autoscala dal distaccamento di Fi-Ovest.

I danni provocati dall’incendio ha fatto crollare una porzione di copertura ed è stato necessario rendere non fruibili 3 appartamenti, ovvero quello dove ha avuto origine l’incendio e i due appartamenti sottostanti per i danni da infiltrazione di acqua.

Due al momento le persone trasportate in ospedale per controlli per i fumi inalati.

In totale sono state 25 le persone evacuate che sono state prese in carico dal comune di Empoli per una sistemazione provvisoria.

"La situazione è adesso sotto controllo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che ringrazio - ha detto il sindaco Alessio Mantellassi - le 11 famiglie interessate sono state assistite sul posto dalla Protezione Civile e poi evacuate.

È già stata trovata sistemazione temporanea a tutti per la notte. Non ci sono disposizioni in materia di salute pubblica".

In corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.

