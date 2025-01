Incendio in appartamento ad Empoli. Evacuate sei persone

I Vigili del fuoco di Empoli, sono intervenuti alle ore 19:40 nel comune di Empoli in Via Filippo Brunelleschi, per un incendio in un appartamento sal terzo piano di un condominio.

Sul posto i Vigili del fuoco intervenuti anche con la piattaforma, hanno fatto ingresso all'interno dell’appartamento invaso dalle fiamme ed iniziato lo spegnimento dell'incendio e verificato che all’interno non vi fossero persone.

Nell’appartamento attiguo, gli occupanti, 6 persone, si sono rifugiati sul balcone dal quale sono stati evacuati con l’autoscala.

Sul posto inviato anche l’autobotte da Empoli e un’autoscala dal distaccamento di Fi-Ovest.

I danni provocati dall’incendio ha fatto crollare una porzione di copertura.

Due al momento le persone trasportate in ospedale per controlli per i fumi inalati.

Notizia in aggiornamento

