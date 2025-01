Sventata dai carabinieri una truffa telefonica da 12mila euro nel Lucchese

Una coppia di coniugi di Bagni di Lucca è stata vittima di un tentativo di truffa telefonica orchestrata da malintenzionati che si sono finti funzionari della Questura. I truffatori hanno contattato i due coniugi con il pretesto di smascherare un presunto direttore di banca infedele, convincendoli a recarsi presso un istituto bancario della zona per effettuare un bonifico "civetta" di quasi 12.000 euro.

Inizialmente intimoriti dalla telefonata, i coniugi si sono recati in banca per eseguire il bonifico, ma successivamente hanno avuto dei dubbi e hanno deciso di contattare la centrale operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana. I militari, sospettando una truffa in corso, hanno immediatamente attivato i Carabinieri di Bagni di Lucca, che sono intervenuti tempestivamente. La coppia è stata presa in carico dagli agenti, che hanno eseguito tutte le operazioni necessarie per bloccare la truffa, inclusa la revoca immediata del bonifico, evitando così una consistente perdita economica.

L'episodio si inserisce in un contesto di crescenti tentativi di truffa nella zona. Nei giorni precedenti, i Carabinieri avevano già denunciato un individuo ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un'anziana di 84 anni e avevano ricevuto diverse segnalazioni di altri tentativi fraudolenti. In risposta, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio, predisponendo posti di blocco e monitorando le vie d’accesso alla Garfagnana e alla Media Valle, un'operazione che ha evidentemente scoraggiato ulteriori azioni criminose.

