Si è spento Massimo Cai, cascianese volto noto del cabaret dal teatro alla tv

Il mondo dello spettacolo italiano piange la perdita di Massimo Cai, in arte Kai, il talentuoso attore e comico originario di Cascina aveva 59 anni ed era noto per le sue magistrali imitazioni. A dare notizia della sua scomparsa avvenuta il 17 gennaio è La Nazione di oggi. Cai ha conquistato il pubblico televisivo fin dagli anni '80 con le sue performance piene di ironia e simpatia. La sua capacità di imitare personaggi famosi, dai cartoni animati ai calciatori, passando per i cantanti, lo ha reso un punto di riferimento nel panorama dell'imitazione italiana.

Purtroppo, dopo una lunga battaglia contro una malattia, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di amici, colleghi e fan. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello del collega David Pratelli, che ha sottolineato la grande maestria di Cai nell'imitazione e la loro collaborazione negli anni '90.

Oltre alla televisione, Cai si è distinto anche nel cinema e nel teatro, dimostrando la sua versatilità e la sua passione per lo spettacolo. La sua ultima apparizione sul palco è stata dedicata a una nobile causa: la raccolta fondi per la ricerca sul cancro.